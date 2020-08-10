На выборы депутатов Магаданской областной думы зарегистрированы 42 кандидата

ТАСС, 10 августа. Избирательная комиссия Магаданской области зарегистрировала для участия в выборах депутатов регионального парламента 42 кандидатов. Об этом сообщил ТАСС председатель избиркома Колымы Николай Жуков.

Ранее в областной думе сообщали, что выборы депутатов официально назначены на 13 сентября. Период выдвижения и регистрации кандидатов завершился 7 августа. Ожидалось, что результаты будут озвучены избиркомом 10 августа.

"Всего на выборы в думу зарегистрированы 42 кандидата. Большая часть партий была зарегистрирована", - сообщил собеседник агентства.

По словам Жукова, в итоге на выборы зарегистрированы 10 представителей ЛДПР, девять человек от КПФР, 10 - от "Единой России", один - от КПРФ, девять - от "Справедливой России", три самовыдвиженца. Всего подали заявления на участие в выборах 11 партий. Из них шести было отказано по разным причинам.

Жуков рассказал, что за 28 дней до дня голосования в области начнется агитация в СМИ, в том числе и дебаты. Для этого 11 августа будет проведена жеребьевка по распределению эфирного времени и бесплатной печатной площади. Досрочное голосование начнется, как предписывает закон, за 20 дней до основного дня выборов.

Шестой созыв

Шестой созыв Магаданской областной думы был избран в 2015 году. Представители "Единой России" занимают 17 из 21 места, председателем парламента является выдвинутый этой партией Сергей Абрамов. Еще два места имеет КПРФ, по одному - ЛДПР и "Справедливая Россия".