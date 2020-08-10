Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

МОСКВА, 10 августа /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба главы российского государства.

Путин выразил уверенность, что "это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси".

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,90%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов.