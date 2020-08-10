Москва негативно оценивает инициативу ФРГ о санкциях на уровне ЕС из-за кибератак

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия негативно оценивает инициативу правительства ФРГ о введении санкций на уровне ЕС против российских физических и юридических лиц в связи с недоказанными обвинениями в их причастности к хакерской атаке на Бундестаг. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с предстоящими переговорами глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Хайко Мааса.

"Москва негативно оценивает инициативу правительства ФРГ на уровне Евросоюза о введении против российских физических и юридических лиц так называемых киберсанкций ЕС в связи с выдвинутыми в адрес нашей страны несостоятельными обвинениями в причастности к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году", - указали в МИД РФ.

"В России ожидают, что после столь серьезных заявлений германская сторона предоставит неопровержимые и верифицируемые доказательства. В противном случае подтвердятся подозрения в том, что в Берлине по той или иной причине специально конструируют очередной конфликтный сюжет", - добавили в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что такие действия не могут не навредить российско-германскому диалогу как по двусторонним, так и по международным вопросам.

Ранее Евросоюз в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, созданного год назад, ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам. В перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер, включены шесть физических лиц и три организации или органа. Как утверждают в ЕС, они "несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки" или попытки их совершить, включая атаку против ОЗХО, а также кибератаки WannaCry, NotPetya и операцию Cloud Hopper.

Среди тех, кто оказался под санкциями, так называемый главный центр специальных технологий, который, как считают на Западе, работает в составе Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, и четверо граждан России.