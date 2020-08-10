Владислав Юдин стал врио главы городского округа Долгопрудный

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил Владислава Юдина, ранее возглавлявшего Талдомский городской округ, временно исполняющим обязанности главы городского округа Долгопрудный. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области.

"На сегодняшнем совещании с членами правительства и главами муниципалитетов Андрей Воробьев сообщил о кадровых изменениях в TEAM-50 - временно исполняющим полномочия главы городского округа Долгопрудный назначен Владислав Юрьевич Юдин, ранее возглавлявший Талдомский городской округ", - говорится в сообщении.

В мае 2019 года глава городского округа Долгопрудный Олег Троицкий ушел в отставку, исполняющим обязанности главы городского округа была назначена руководитель администрации Александра Кочетинина. В июле 2020 года Кочетинина сообщила о сложении полномочий главы города по собственному желанию.

Владислав Юдин родился 23 мая 1974 года в городе Дмитрове Московской области. Окончил Российский государственный гуманитарный университет, в 2011 году прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 2005 и 2009 гг. избирался в совет депутатов городского поселения Дмитров. В 2011 году избран депутатом Мособлдумы, а в мае 2014 года возглавил Талдомский муниципальный район. С 2018 года - являлся главой Талдомского городского округа .