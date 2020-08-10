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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Захарова заявила, что не Зеленскому давать советы Белоруссии, учитывая опыт Украины

Дипломат привела высказывания Зеленского о том, что "любая легитимность происходит исключительно от социального доверия", а "сомнения в таких масштабах - прямая дорога к насилию, конфликту, общественному протесту"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на своей странице в Facebook слова президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что украинским политикам не следует давать советы Белоруссии, принимая во внимание их опыт госпереворотов и развала страны.

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Дипломат привела высказывания Зеленского о том, что "любая легитимность происходит исключительно от социального доверия", а "сомнения в таких масштабах - прямая дорога к насилию, конфликту, общественному протесту". Украинский президент также отмечал, что "только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии", иначе "эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями".

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение Минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберется сама, как ей жить. И вообще, не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать", - подчеркнула Захарова.

ЦИК Белоруссии в понедельник утром огласил предварительные данные состоявшегося 9 августа голосования на выборах президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,23% голосов. По информации МВД республики, в ходе беспорядков прошлой ночью в Минске и других городах задержано около 3 тысяч человек.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир АлександровичПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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