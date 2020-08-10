Россия рассчитывает, что в Минске с уважением отнесутся к задержанным журналистам

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает на уважительное отношение к редакционным заданиям задержанных в Минске российских журналистов. Об этом заявила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем. Вместе с тем призываем работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии. Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что в МИД РФ уделяют приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии.

Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило о задержании и избиении своего корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, гендиректор Meduza Галина Тимченко сообщила, что журналист издания Максим Солопов в течение десяти часов не выходит на связь с редакцией. Тимченко со ссылкой на журналистов издания Daily Storm сказала, что Солопов был избит.

В воскресенье в Минске были также задержаны сотрудники телеканала "Дождь". Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в своем телеграм-канале написал, что после составления административных протоколов в РУВД журналистов "передадут посольству России для депортации". В ночь на понедельник журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов вернулись в Россию.