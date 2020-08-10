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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Слуцкий назвал убедительной победу Лукашенко на выборах

Председатель комитета Госдумы по международным делам при этом отметил, что несогласие оппозиции ожидаемо

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал убедительной победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии и ожидаемым несогласие оппозиционных сил с результатами голосования.

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"Убедительная победа Лукашенко, ожидаемое несогласие с этим оппозиции", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

Слуцкий высказал уверенность, что никому не удастся дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. "Население в подавляющем своем большинстве как поддержало президента, так, я думаю, что и на практике сделает вывод о том, что допускать какие-то внешние силы к тому, чтобы пытаться раскачать обстановку в Республике Беларусь неправильно", - подчеркнул депутат.

"Нашим общим оппонентам не стоит ждать, что между Россией и Белоруссией возникнут какие-то новые деструктивные моменты", - отметил Слуцкий, добавив, что отношения между двумя странами "проверены временем".

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БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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