Эксперт считает, что реформы помогут Лукашенко стабилизировать ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Реформы, которые президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал накануне выборов, помогут ему стабилизировать ситуацию в республике, накалившуюся в связи с политическими протестами. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Николай Межевич.

"Наши белорусские друзья, я думаю, смогут стабилизировать ситуацию. В послании Национальному собранию президент Лукашенко очень четко сказал, что реформы будут. Он не сказал какие. Понятно, что перед выборами заниматься детализацией вот этого рассказа о реформах преждевременно, - отметил Межевич. - Но вот выборы прошли, теперь пришло время говорить о том, какие конституционные, политические и, может быть, экономические реформы предпримет власть".

"Хорошо проведенные реформы на базе обратной связи позволят стабилизировать обстановку на достаточно длительный срок", - подчеркнул эксперт.

Аналитик убежден, что не стоит драматизировать масштаб протестных выступлений. Он отметил, что за более чем 25-летний срок правления Лукашенко в стране происходили и более масштабные протесты. При этом, по мнению Межевича, в белорусском обществе есть значительная доля недовольных, а властям необходимо активнее работать с молодежью и протестным электоратом.

Отношения между Москвой и Минском в период предвыборной кампании, по словам специалиста, "от сложных скатились к откровенно плохим". Однако тот факт, что президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, тем самым "протянув руку", может привести к началу стабилизации двустороннего взаимодействия, считает Межевич. "Российско-белорусская дружба интересна только Москве и Минску. Всем остальным - Киеву, Варшаве, Вильнюсу, не говоря уже про далекие европейские и американскую столицы, - эта дружба не нужна, - подчеркнул эксперт. - Идеальный вариант для наших оппонентов - сначала позавтракать Белоруссией, а потом пообедать Россией. Мы не должны им этого позволить".

По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.