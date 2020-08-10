Мишустин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии и подчеркнул важность взаимодействия Москвы и Минска.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, глава российского кабинета министров в понедельник поговорил по телефону с белорусским коллегой Романом Головченко. "В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией", - отметили в пресс-службе.

"Мишустин и Головченко обсудили также актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

Мишустин также "поздравил Головченко с днем рождения, пожелал новых успехов и отметил важность укрепления российско-белорусского взаимодействия по правительственной линии", добавили в пресс-службе. Головченко родился 10 августа 1973 года.