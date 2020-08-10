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Задержание россиян в Белоруссии

МИД РФ: Россия и Белоруссия должны вместе изучить обстоятельства задержания 33 россиян

В ведомстве выразили надежду на то, что граждане РФ в ближайшее время будут освобождены и смогут вернуться домой

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские и белорусские специалисты должны совместно рассмотреть обстоятельства, которые привели к задержанию в республике 33 россиян. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Исходим также из того, что в тесном взаимодействии компетентные российские и белорусские специалисты изучат все обстоятельства устроенной с участием третьих стран провокации с задержанием 29 июля в Белоруссии 33 граждан России. Рассчитываем, что в ближайшее время все они будут освобождены и смогут вернуться домой", - отметили в дипведомстве.

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РоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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