МИД РФ: Россия и Белоруссия должны вместе изучить обстоятельства задержания 33 россиян

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские и белорусские специалисты должны совместно рассмотреть обстоятельства, которые привели к задержанию в республике 33 россиян. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Исходим также из того, что в тесном взаимодействии компетентные российские и белорусские специалисты изучат все обстоятельства устроенной с участием третьих стран провокации с задержанием 29 июля в Белоруссии 33 граждан России. Рассчитываем, что в ближайшее время все они будут освобождены и смогут вернуться домой", - отметили в дипведомстве.