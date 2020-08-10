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Слуцкий: решение Словакии о высылке дипломатов вынуждает РФ рассматривать ответные меры

Глава комитета Госдумы отметил, что ситуация требует дополнительных разъяснений и разбирательства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва будет вынуждена рассмотреть симметричные ответные меры в связи с высылкой трех российских дипломатов из Словакии из-за подозрений в шпионаже, которая может быть вызвана провокацией, заявил ТАСС в понедельник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных ответных мерах. Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике", - заявил Слуцкий.

Он отметил, что ситуация требует дополнительных разъяснений и разбирательства. При этом Слуцкий не исключает "варианта очередной провокации, как это произошло совсем не так давно в Чехии".

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