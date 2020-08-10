Посол РФ в Белоруссии ожидает скорое возвращение к интеграционной работе двух стран

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что в ближайшее время обе страны вернутся к интеграционной работе и к анализу дорожных карт.

"Возможно скорое возвращение к интеграционной работе, к анализу и инвентаризации дорожных карт", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы не раз говорили, что отношения Белоруссии и России могут стать очевидным примером для интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, как и в рамках Содружества независимых государств", - добавил Мезенцев.

Посол также отметил, что в двухсторонних отношениях необходимо споры "превращать" в рабочие дискуссии. "Если на этом фундаменте будем рассматривать все споры, которые для нас некомфортны, которые порой ложатся горькой ношей на сердце и душу, то мы точно будем сильнее", - подчеркнул дипломат.

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции в рамках Союзного государства к концу минувшего года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. В результате их согласования стороны пока не пришли к компромиссу по картам, связанным с вопросами нефти, газа и налоговой политики.