В МИД заявили, что РФ даст зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в МИД РФ.

"Традиционно последует зеркальный ответ", - сообщили в дипведомстве.

Как информировало ранее агентство Reuters, МИД Словакии подтвердил в понедельник, что власти страны высылают трех сотрудников посольства России в Братиславе. В соответствии с заявлением словацкого дипведомства, их деятельность якобы "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".