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Высылка российских дипломатов из Словакии
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В МИД заявили, что РФ даст зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

В Словакии сообщили, что их деятельность якобы "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в МИД РФ.

"Традиционно последует зеркальный ответ", - сообщили в дипведомстве.

Как информировало ранее агентство Reuters, МИД Словакии подтвердил в понедельник, что власти страны высылают трех сотрудников посольства России в Братиславе. В соответствии с заявлением словацкого дипведомства, их деятельность якобы "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".

Теги
СловакияРоссияВысылка российских дипломатов из Словакии
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