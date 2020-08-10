Володин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свой поздравительной телеграмме Александру Лукашенко по случаю его переизбрания президентом Белоруссии призвал выстраивать отношения с РФ на почве сотрудничества и доверия, отметив, что потенциал Союзного государства еще не исчерпан.

"Поздравляю вас с избранием на пост президента Республики Беларусь, - говорится в тексте, который распространила в понедельник думская пресс-служба. - Депутаты Государственной думы вместе со своими белорусскими коллегами выступают за развитие Союзного государства".

По словам Володина, занимающего также пост председателя Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, потенциал Союзного государства "не исчерпан". "Крайне важно строить наши отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения", - добавил спикер.

"Отношения между нашими народами особые - общая история, культура, традиции. Мы этим дорожим", - подчеркнул Володин, пожелав Лукашенко и всем гражданам Белоруссии "успехов и благополучия".