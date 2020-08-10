Захарова охарактеризовала пословицей действия Лукашенко перед выборами в отношении РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала русской пословицей позицию президента Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России, которую тот демонстрировал до и после президентских выборов.

В ходе беседы с Захаровой в понедельник в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" ведущий Владимир Соловьев выразил удивление действиями Лукашенко, который, по его мнению, перед президентскими выборами "грубил России", а после - "захватил журналистов". При этом президент республики до сих пор не поспособствовал освобождению задержанных в конце июля 33 россиян, подчеркнул Соловьев.

Комментируя данные слова, Захарова отметила: "Моя бабушка говорила очень хорошую фразу, которую мне потом повторяла моя мама: "Сама себя раба бьет, что нечисто жнет". Вот мне кажется, что русская классика, народная в данном случае, прекрасна. Я не хочу давать никаких оценок. Есть эксперты, политологи, историки в конце концов, это тоже историческая ретроспектива. Но мне кажется, эта пословица подходит к данной ситуации".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,08% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. Вечером в понедельник беспорядки в Минске и других городах возобновились.