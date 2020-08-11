Лавров и Маас впервые за время пандемии лично обсудят ключевые международные вопросы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник проведут переговоры в Москве. Это будут первые за период пандемии полноформатные очные консультации между главами МИД РФ и ФРГ.

С момента введения ограничительных и карантинных мер Лавров и Маас три раза беседовали по телефону, а также 30 апреля приняли участие в видеоконференции руководителей внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки". В онлайн-формате осуществлялась работа ключевых механизмов межведомственного взаимодействия.

После переговоров с Лавровым Маас в рамках своего рабочего визита отправится в Санкт-Петербург. Там он встретится с губернатором Александром Бегловым и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв блокады Ленинграда, сообщили в МИД ФРГ. Там напомнили, что в январе 2019 года Маас и Лавров достигли соглашения о помощи правительства Германии блокадникам, его реализация уже началась. Вечером министр вернется в Берлин.

Как отметили в российском дипведомстве, на консультациях главы МИД планируют провести обмен мнениями по всему спектру вопросов российско-германских отношений, а также обсудить наиболее актуальные международные темы, включая урегулирование внутриукраинского конфликта, ливийский кризис и ситуацию в Сирии. Представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер накануне встречи отметил, что речь "может пойти и о Белоруссии". Как заявил в понедельник Маас, Европейский союз "в свете событий прошедших недель и дней" должен изучить вопрос о возобновлении санкций в отношении белорусского руководства, приостановленных несколько лет назад.

Пандемия остается одной из ключевых тем мировой повестки дня, связанные с ней вопросы также станут предметом обсуждения министров. В соответствии с договоренностью президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель налажены рабочие контакты между министерствами здравоохранения двух стран, а также между Роспотребнадзором и германским Институтом имени Роберта Коха в целях координации усилий по борьбе с коронавирусом.

Вопросы к Берлину

У российской стороны остается немало вопросов к ЕС, в частности к ФРГ, касательно европейской санкционной политики в отношении РФ. Москва негативно оценивает инициативу германского правительства на уровне Евросоюза о введении против российских физических и юридических лиц так называемых киберсанкций в связи с выдвинутыми против России обвинениями в причастности к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году.

В МИД РФ назвали эти обвинения несостоятельными: "В России ожидают, что после столь серьезных заявлений германская сторона предоставит неопровержимые и верифицируемые доказательства. В противном случае подтвердятся подозрения в том, что в Берлине по той или иной причине специально конструируют очередной конфликтный сюжет. Такие действия не могут не навредить российско-германскому диалогу как по двусторонним, так и по международным вопросам".

Россия неоднократно призывала Германию восстановить замороженный по инициативе Берлина в 2018 году формат межведомственных консультаций на высоком уровне по вопросам международной информационной безопасности, а также осуществлять практическое взаимодействие в этой сфере.

Российское внешнеполитическое ведомство перед переговорами министров также высказало озабоченность в связи с задержанием германской полицией по запросу американских властей гражданина России, музыканта Дениса Казначеева. "Настаиваем на соблюдении прав россиянина. Рассчитываем на беспристрастное рассмотрение немецким судом его дела. Выступаем категорически против его экстрадиции в США, где давно ведется политически мотивированная охота на "ведьм", "русских хакеров" и "агентов влияния". В таких условиях справедливое судебное разбирательство невозможно", - заявили на Смоленской площади.

Позитивная повестка

Германия остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров России и на фоне сокращения объемов товарооборота между двумя странами, во многом обусловленного распространением коронавируса. По данным ФТС РФ, в январе - мае 2020 года товарооборот уменьшился на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - $16 млрд против $21,8 млрд. Политическим руководством обеих стран в качестве приоритетной обозначена задача по восстановлению нарушенных пандемией двусторонних торгово-производственных связей.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" - одно из основных направлений экономического диалога между РФ и ЕС. Россия подтверждает намерение довести проект до конца вопреки оказываемому США противодействию и рассчитывает, что правительство ФРГ продолжит придерживаться той же линии, подчеркнули в МИД РФ.

Германо-российская внешнеторговая палата в свою очередь призвала Лаврова и Мааса обсудить вопрос скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами для восстановления экономических связей. Сообщается, что члены палаты направили письма обоим министрам с конкретными предложениями относительно того, как возобновить регулярные рейсы и обеспечить выполнение мер по защите здоровья пассажиров.

Российско-германское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере поступательно развивается, несмотря на связанные с пандемией трудности. 15 сентября в Берлине запланирована церемония закрытия Года научно-образовательных партнерств РФ и ФРГ с участием министров иностранных дел. Согласована тема перекрестного периода в 2020-2022 годах: "Экономика и устойчивое развитие". Германии предоставлен статус специального гостя Санкт-Петербургского международного культурного форума, который должен пройти в северной столице с 12 по 14 ноября.