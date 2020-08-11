Закон о признании отчуждения территорий России экстремизмом вступает в силу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму вступает в силу во вторник, 11 августа.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

Поправки внесены в закон "О противодействии экстремистской деятельности". Авторами инициативы выступили сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

В пакет с этим документом вошли также поправки, дополняющие Уголовный кодекс РФ новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы. В тот же пакет вошли законодательные инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий. Указанные законопроекты внесены в Госдуму, но еще не рассмотрены нижней палатой парламента.