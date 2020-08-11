Правительство утвердит правила использования русского языка как государственного

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Соответствующий документ во вторник опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, устанавливается, что "правительство РФ на основании рекомендаций правительственной комиссии по русскому языку утверждает список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, а также правила русской орфографии и пунктуации". Помимо этого кабмин будет утверждать требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского языка и утверждать концепцию государственной языковой политики РФ.

Другим своим постановлением Мишустин образовал правительственную комиссию по русскому языку и утвердил положение о ней.

6 августа глава правительства объявил о создании соответствующей комиссии, уточнив, что одной из ее задач будет экспертиза правил орфографии и пунктуации. По его словам, комиссия займется разработкой концепции государственной языковой политики. Важной частью работы должен быть вопрос повышения уровня подготовки специалистов, в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием языка.

В мае сообщалось, что проект создания правительственной комиссии по русскому языку был разработан министерством просвещения во исполнение поручения главы государства о создании межведомственной структуры, на которую будет возложена экспертиза грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, а также правил русской орфографии и пунктуации. Проект предполагал, что правительственная комиссия будет также заниматься выработкой эффективных и согласованных действий по реализации государственной политики в сфере сохранения, защиты и развития русского языка государственного в РФ и по его продвижению за рубежом. В 2013-2018 гг. при правительстве действовал Совет по русскому языку. Сейчас существует президентский Совет по русскому языку.