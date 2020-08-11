Лавров: Россия фиксирует множество исходящих из Германии кибератак

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия за прошлый и текущий годы зарегистрировала значительное количество исходящих из Германии кибератак на российские объекты и организации. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Мы выразили германской стороне озабоченность в связи с ситуацией в нашем взаимодействии по кибербезопасности. Отметили, что в прошлом году и в этом году было зарегистрировано значительное количество кибератак против объектов и организаций в России, исходивших из германского сегмента сети интернет", - сказал он.