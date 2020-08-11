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Лавров: РФ внесла предложения с целью возобновить переговоры участников ядерной сделки

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия внесла ряд предложений, которые могут помочь возобновить сотрудничество всех участников иранской ядерной сделки. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Из других тем, по которым Россия и Германия активно сотрудничают, выделю ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы. Здесь есть целый ряд идей, которые выдвигают наши европейские коллеги, - сказал он. - Россия в свою очередь внесла некоторые предложения, которые, на наш взгляд, помогли бы возобновить сотрудничество всех без исключения подписантов СВПД".

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