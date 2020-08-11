Жители Кубани смогут проголосовать на выборах губернатора на цифровых участках в Москве

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Находящиеся в Москве в единый день голосования жители Краснодарского края смогут принять участие в выборах губернатора региона на 30 цифровых участках, заявил на пресс-конференции во вторник председатель краевого избиркома Алексей Черненко.

Ранее избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала пятерых кандидатов на должность губернатора: действующего главу региона Вениамина Кондратьева, Александра Сафронова от КПРФ, Ивана Тутушкина от ЛДПР, Дениса Хмелевского от "Справедливой России" и от Партии роста - Олега Лугина.

"30 цифровых избирательных участков будут расположены в городе Москва, столице России. Те граждане [жители Кубани], которые 13 сентября будут находиться по различным причинам в столице, смогут проголосовать на этих 30 участках. Для того, чтобы там проголосовать, необходимо подать соответствующее заявление. Цифровые избирательные участки передают информацию по каналам связи нам, итоги проводятся отдельным протоколом", - заявил Черненко.

Депутаты заксобрания края назначили выборы губернатора на единый день голосования - 13 сентября.

В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе Кондратьев набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.