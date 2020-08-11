Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Задержанные ранее в Минске корреспондент Meduza Максим Солопов и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев отпущены. Об этом во вторник сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Отпущен наш коллега Максим Солопов <...>, [освобожден] Илья Питалев", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Все задержанные в Белоруссии журналисты из России, которые не были отпущены ранее, будут освобождены 11 августа, заявил Мезенцев.

"Один из региональных журналистов Никита Телиженко также сейчас вместе с нашими дипломатами едет в сторону посольства. И мы ждем скорейшего завершения процедур, в результате которых Артем Важенков и Игорь Рогов покинут заведение системы ГУВД Минска, в котором они находились последние часы, - сказал он. - Это вопрос буквально не часов, а десятков минут".

"Другой информации, что кто-то из людей, связанных с журналистскими заботами, находится в подразделениях милиции, пока не имеем", - добавил Мезенцев.

Работа без аккредитации

Дмитрий Мезенцев призвал не имеющих аккредитации представителей СМИ не осуществлять профессиональную деятельность в республике.

"Мы говорили о том, что причиной задержания наших журналистов явилось то, что у них не было официальной аккредитации на ведение журналистской деятельности. Сейчас мы тоже делаем на этом акцент вместе с министерством иностранных дел и департаментом печати, которые непосредственно взаимодействуют с журналистскими пулами и представителями СМИ. Мы просим, если нет аккредитации, не заниматься журналистской деятельностью, потому что это вызовет законные обоснованные действия белорусской стороны", - сказал он.

Освобождение российских журналистов, задержанных ранее в Минске при освещении акций протеста, является товарищеским шагом со стороны Белоруссии, заявил Мезенцев.

"Шаг заинтересованный, товарищеский", - сказал он.

Угроза отношениям РФ и Белоруссии

Мезенцев призвал не трактовать задержания российских журналистов в Минске как угрозу отношениям двух стран.

"Мы должны находить в себе мужество и мудрость и не трактовать это (задержания журналистов в Минске - прим. ТАСС) как угрозу стратегии наших отношений - братских, товарищеских, исторических, особенно в год Великой Победы", - сказал он.

О ситуации с журналистами

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. После объявления результатов экзитполов 9 августа в Минске и других городах республики у белорусских диппредставительств за рубежом начались акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

В воскресенье были задержаны журналисты российского телеканала "Дождь" Василий Полонский и Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной этого стала работа без аккредитации. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что документы на аккредитацию были поданы еще 15 июля. В ночь на понедельник журналистов депортировали из Белоруссии.

В понедельник в СМИ появились данные, что в Минске 9 августа были задержаны журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко и военный корреспондент Семен Пегов. Кроме того, стало известно о задержании фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева. Сообщалось также, что на связь перестал выходить журналист Meduza Максим Солопов. В понедельник Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24" проинформировал, что Пегов, Старков и Ласенко отпущены.