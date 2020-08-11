Посол РФ поблагодарил Вучича за высокую оценку работы по созданию вакцины от коронавируса

БЕЛГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко поблагодарил президента Сербии Александара Вучича за высокую оценку деятельности российских специалистов, создавших вакцину от коронавируса. Соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в Twitter .

"Гордимся, что в России прошла государственную регистрацию первая в мире вакцина против новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что это внесет эффективный вклад в победу человечества над [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Подтверждено, что нашей стране принадлежит одна из ведущих ролей в мировом прогрессе в области здравоохранения. Признательны президенту Сербии Александару Вучичу за добрые слова в адрес наших специалистов", - написал дипломат.

Ранее в тот же день Вучич заявил, что готов первым испытать на себе российский препарат. "Я первым приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая, - отметил он. - Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики".

Президент России Владимир Путин сообщил во вторник о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.