Лавров сообщил, что дата саммита "пятерки" СБ ООН пока не определена

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Конкретной даты проведения встречи лидеров стран "пятерки" Совбеза ООН пока нет, подготовка к саммиту продолжается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Сейчас идет проработка аспектов предстоящего мероприятия. Конкретной даты пока нет. Безусловно, 75-летие ООН является для нас важной вехой, тем более что создание Всемирной организации стало возможным в результате Великой Победы, юбилей которой мы также отмечаем в этом году", - сказал Лавров.

Как отметил министр, Россия нацелена на конкретный результат, а не стремится успеть провести встречу как можно быстрее. "Саммит позволит - с опорой на прочную почву Устава ООН - запустить серьезный и прямой разговор лидеров о принципах взаимодействия в международных делах и путях решения острейших проблем человечества, выйти на согласование общих правил поведения, в том числе с целью сохранения глобального мира и предотвращения масштабного военного конфликта", - подчеркнул глава МИД РФ.

Инициативу проведения встречи лидеров стран "пятерки" СБ ООН выдвинул 23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин. Ее поддержали все остальные государства "пятерки" - Великобритания, Китай, США и Франция.

Недопустимость ядерной войны

Лавров также отметил, что Россия работает с другими ядерными державами, чтобы переподтвердить принцип о недопустимости ядерной войны.

Лавров обратил внимание на то, что ситуация в области глобальной безопасности и стратегической стабильности деградирует. "Разрушаются проверенные временем механизмы контроля над стратегическими вооружениями. Военно-доктринальные документы некоторых государств снова допускают мысль об ограниченном применении ядерного оружия", - указал он.

По его словам, такие нездоровые тенденции продиктованы прежде всего стремлением США обеспечить себе глобальное доминирование любой ценой и создают опасную иллюзию, что им удастся победить в ядерной войне. Россия со своей стороны, подчеркнул он, пытается объяснить, чем чревато подобное поведение.

Как отметил Лавров, в условиях, когда недопустимость ядерной войны очевидна не для всех, важно переподтвердить этот принцип в отношениях между ядерными державами и в целом в международных отношениях. "Мы находимся в тесном контакте с другими государствами, обладающими ядерным оружием, работаем над переподтверждением данного основополагающего принципа. Важно и дальше привлекать к этой теме внимание широкой международной общественности, чтобы в мире не замыливалось понимание реальности ядерной угрозы", - заключил он.