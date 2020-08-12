Лавров заявил, что террористы пытаются воспользоваться пандемией для расширения влияния

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Террористические организации пытаются использовать в своих интересах сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, для пополнения рядов своих сторонников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете " Аргументы и факты ".

"В некоторых регионах мира наблюдаются попытки террористов воспользоваться условиями пандемии и связанными с ней трудностями для расширения своего влияния, распространения паники и человеконенавистнических идей, а также для пополнения рядов своих сторонников, прежде всего за счет тех, кто разочаровался в действиях властей в условиях кризиса", - отметил он.

Лавров отметил, что давно идущие дискуссии о биотерроризме обрели еще большую актуальность. "Добавлю, что в контексте пандемии или вне его мы считаем абсолютно недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях, в том числе в форме провокационных заявлений и деструктивных информационных кампаний, нацеленных на усиление идеологического и морального давления на другие государства или международные организации", - продолжил министр.

Он подчеркнул, что остро стоит и проблема предотвращения попадания в руки террористов опасных химических веществ, биологических агентов и технологий производства химического и биологического оружия. "В марте 2016 года Россия внесла предложение по разработке на женевской Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Предлагаемая Россией международная конвенция является многопрофильной в плане решаемых ею задач, находится на стыке нераспространения, разоружения и антитеррористических усилий. Важно, что она устанавливает нормы прямого действия, четко криминализируя такие преступные акты", - указал министр.

Пандемия и обострение конфликтов на Ближнем Востоке

Прогресс в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке в условиях пандемии отсутствует, в ряде случаев готовится почва для их дальнейшего обострения, считает Лавров.

"Призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня в зонах боевых действий не остановил кровопролитие. Ряд стран хочет воспользоваться текущим кризисом ради удовлетворения геополитических и экономических амбиций. Сохраняется ставка на силовые методы и средства решения региональных конфликтов, отсутствует прогресс в разрешении острых ситуаций, например на Ближнем Востоке, в ряде случаев готовится почва для их дальнейшего обострения", - сказал он.

Лавров отметил, что пандемия оказала влияние на все без исключения аспекты международной политической и социально-экономической жизни. "Пандемия буквально в одночасье уравняла всех, вновь показав, что большинство угроз в современном, тесно взаимосвязанном мире имеет трансграничную проекцию и что отсидеться в стороне не получится", - подчеркнул он.

По словам министра, все это должно было подтолкнуть мировое сообщество к тому, чтобы хотя бы на время "отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и объединить усилия на платформе совместного ответа новому глобальному вызову". "Позитивного прорыва, однако, не произошло. В мировых делах продолжается накопление конфронтационности. Растет недоверие между участниками международного общения. Вместо сплочения потенциалов в борьбе с коронавирусом мы наблюдаем попытки искать виноватых в распространении инфекции", - указал глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание и на продолжающуюся политику санкционного удушения неугодных стран. В частности, продолжил он, на этом фоне были проигнорированы призывы генсекретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить на время пандемии действие односторонних рестрикций, связанных с поставками медикаментов и медоборудования, а также с платежами по ним. "Причем не услышали эти призывы как раз те, кто на протяжении десятилетий позиционировал себя в качестве лидеров на правочеловеческом направлении", - добавил он.

"Еще раз призываем к общим действиям против общей беды, к использованию коронакризиса как возможности для налаживания широкого международного сотрудничества в борьбе против общих рисков и вызовов, стоящих перед человечеством", - заключил глава МИД РФ.

Проблемы во взаимодействии стран - членов ВОЗ

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что все международное сообщество, то есть страны - члены ООН и учреждений ее системы, а также руководство международных организаций, постоянно занимается их настройкой и повышением эффективности работы. "Этот процесс, по сути, никогда не останавливается. Сегодня, например, осуществляется масштабная реформа системы развития ООН, призванная способствовать достижению к 2030 году Целей устойчивого развития. Во Всемирной организации здравоохранения административная реформа идет не первый год", - указал Лавров.