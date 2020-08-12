Лавров заявил, что террористы пытаются воспользоваться пандемией для расширения влияния

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Террористические организации пытаются использовать в своих интересах сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, для пополнения рядов своих сторонников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
"В некоторых регионах мира наблюдаются попытки террористов воспользоваться условиями пандемии и связанными с ней трудностями для расширения своего влияния, распространения паники и человеконенавистнических идей, а также для пополнения рядов своих сторонников, прежде всего за счет тех, кто разочаровался в действиях властей в условиях кризиса", - отметил он.
Лавров отметил, что давно идущие дискуссии о биотерроризме обрели еще большую актуальность. "Добавлю, что в контексте пандемии или вне его мы считаем абсолютно недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях, в том числе в форме провокационных заявлений и деструктивных информационных кампаний, нацеленных на усиление идеологического и морального давления на другие государства или международные организации", - продолжил министр.
Он подчеркнул, что остро стоит и проблема предотвращения попадания в руки террористов опасных химических веществ, биологических агентов и технологий производства химического и биологического оружия. "В марте 2016 года Россия внесла предложение по разработке на женевской Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Предлагаемая Россией международная конвенция является многопрофильной в плане решаемых ею задач, находится на стыке нераспространения, разоружения и антитеррористических усилий. Важно, что она устанавливает нормы прямого действия, четко криминализируя такие преступные акты", - указал министр.
Пандемия и обострение конфликтов на Ближнем Востоке
Прогресс в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке в условиях пандемии отсутствует, в ряде случаев готовится почва для их дальнейшего обострения, считает Лавров.
"Призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня в зонах боевых действий не остановил кровопролитие. Ряд стран хочет воспользоваться текущим кризисом ради удовлетворения геополитических и экономических амбиций. Сохраняется ставка на силовые методы и средства решения региональных конфликтов, отсутствует прогресс в разрешении острых ситуаций, например на Ближнем Востоке, в ряде случаев готовится почва для их дальнейшего обострения", - сказал он.
Лавров отметил, что пандемия оказала влияние на все без исключения аспекты международной политической и социально-экономической жизни. "Пандемия буквально в одночасье уравняла всех, вновь показав, что большинство угроз в современном, тесно взаимосвязанном мире имеет трансграничную проекцию и что отсидеться в стороне не получится", - подчеркнул он.
По словам министра, все это должно было подтолкнуть мировое сообщество к тому, чтобы хотя бы на время "отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и объединить усилия на платформе совместного ответа новому глобальному вызову". "Позитивного прорыва, однако, не произошло. В мировых делах продолжается накопление конфронтационности. Растет недоверие между участниками международного общения. Вместо сплочения потенциалов в борьбе с коронавирусом мы наблюдаем попытки искать виноватых в распространении инфекции", - указал глава МИД РФ.
Лавров обратил внимание и на продолжающуюся политику санкционного удушения неугодных стран. В частности, продолжил он, на этом фоне были проигнорированы призывы генсекретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить на время пандемии действие односторонних рестрикций, связанных с поставками медикаментов и медоборудования, а также с платежами по ним. "Причем не услышали эти призывы как раз те, кто на протяжении десятилетий позиционировал себя в качестве лидеров на правочеловеческом направлении", - добавил он.
"Еще раз призываем к общим действиям против общей беды, к использованию коронакризиса как возможности для налаживания широкого международного сотрудничества в борьбе против общих рисков и вызовов, стоящих перед человечеством", - заключил глава МИД РФ.
Проблемы во взаимодействии стран - членов ВОЗ
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что все международное сообщество, то есть страны - члены ООН и учреждений ее системы, а также руководство международных организаций, постоянно занимается их настройкой и повышением эффективности работы. "Этот процесс, по сути, никогда не останавливается. Сегодня, например, осуществляется масштабная реформа системы развития ООН, призванная способствовать достижению к 2030 году Целей устойчивого развития. Во Всемирной организации здравоохранения административная реформа идет не первый год", - указал Лавров.
"Безусловно, кризис с коронавирусом также высветил ряд узких мест, причем не только и не столько в работе секретариата ВОЗ, сколько во взаимодействии стран - членов организации, выполнении ими рекомендаций этой структуры. Посмотрите, как по-разному справлялись с коронавирусом различные национальные системы здравоохранения при наличии одних и тех же рекомендаций ВОЗ и согласованных международных медико-санитарных правил", - продолжил Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что сейчас ВОЗ запустила процесс независимой оценки, в ходе которого будет проанализировано взаимодействие стран - членов организации в борьбе с пандемией. "Естественно, по итогам этого процесса нужно будет решить, каким образом сделать многостороннее сотрудничество в области глобального здравоохранения более эффективным, в том числе в сфере предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации медицинского характера", - добавил он.
Краеугольный камень
Глава МИД отметил, что в последнее время в адрес ООН, в чью структуру входит ВОЗ, нередко звучат критические замечания, ей "вменяют в вину неспособность оперативно реагировать на возникающие вызовы, содействовать урегулированию международных кризисов". Лавров указал, что "в корне не согласен с такой критикой".
Он подчеркнул, что, несмотря на все трудности, ООН остается краеугольным камнем послевоенного мироустройства, безальтернативной площадкой, на которой у всех без исключения стран есть возможность на равноправной основе обсуждать и решать актуальные международные проблемы. "Более того, на фоне усиления взаимозависимости государств и увеличения числа трансграничных угроз ее значение и востребованность, бесспорно, возрастают", - указал глава МИД РФ.
Разумеется, ООН не идеальна, продолжил Лавров, но "она - лучшее, что было создано за последние 75 лет в интересах укрепления международной безопасности". "Поэтому энергию критиков Всемирной организации следовало бы направить в более конструктивное русло. К примеру, на выработку путей дальнейшего повышения авторитета и эффективности ООН", - считает глава МИД РФ.
Он отметил, что Москва поддерживает любые разумные начинания по совершенствованию работы ООН, если они не нарушают разделения труда между основными органами организации. Лавров подчеркнул, что Россия совместно с единомышленниками продолжит вносить вклад в повышение эффективности ООН и укрепление ее центральной координирующей роли в мировой политике. "Особую важность такие усилия приобретают в контексте отмечаемого в нынешнем году 75-летия ООН", - заключил министр.
Работа МИД России во время пандемии
По словам министра, половина сотрудников МИД РФ продолжает работать удаленно, в ведомстве строго придерживаются мер предосторожности для профилактики распространения коронавируса.
"Разумеется, стараемся сделать все, что в наших силах, для сохранения здоровья работников министерства. Строго придерживаемся необходимых мер предосторожности. Около половины сотрудников по-прежнему находятся на удаленном режиме работы", - сказал Лавров.
Он отметил, что пандемия создала помехи для нормальной дипломатической активности, но благодаря современным технологиям в МИД смогли поддерживать уровень политических контактов, проводя переговоры и конференции по видеосвязи. "Однако это, разумеется, ни в коей мере не может заменить традиционную дипломатическую работу, когда личный контакт имеет очень важное значение", - указал Лавров.
Глава МИД РФ также вспомнил свой первый с начала пандемии зарубежный визит в Сербию во второй половине июня. Он отметил дружественный характер отношений Москвы и Белграда и добавил, что перед странами стоит множество задач, которые будут решаться сообща. "Поэтому в разгар эпидемии Россия оказывала Сербии самое деятельное содействие в борьбе с распространением инфекции. Абсолютно естественно также и то, что из Белграда я направился с планировавшимся еще на май визитом в Минск, где было подписано соглашение о взаимном признании виз в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - добавил Лавров.