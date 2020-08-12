Посольство России в Минске проверяет данные о задержании россиянина Важенкова

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Белоруссии проверяет информацию о задержании российского гражданина Артема Важенкова, другой россиянин Игорь Рогов отпущен, он возвратился в Россию. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

"Информацию по Важенкову российские дипломаты проверяют, Рогов уже в России", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание в Минске 11 августа российских граждан Артема Важенкова и Игоря Рогова. При этом отмечалось, что они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному следственным СК по Минску по признакам ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках).

Акции протеста в Минске начались после объявления результатов президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, 80,08% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко, а занявшая второе место Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, получила 10,09%. В результате столкновений с милицией, по данным МВД, уже задержаны около 3 тыс. человек, в беспорядках пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.