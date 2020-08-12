Избиратели смогут проголосовать на выборах главы Ленобласти на цифровых участках в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Избиратели смогут принять участие в выборах губернатора Ленинградской области на 30 цифровых участках в Москве. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Принять участие в выборах губернатора Ленинградской области можно на любом избирательном участке региона или на цифровом участке в Москве. Для этого нужно быть зарегистрированным по месту жительства в Ленинградской области. А также до 8 сентября подать заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения - на любом избирательном участке области или одном из 30 цифровых избирательных участков столицы", - говорится в сообщении.

В день голосования, 13 сентября 2020 года, избиратель Ленинградской области, подавший заявление о голосовании на цифровом участке, приходит с паспортом на соответствующий цифровой участок в Москве и голосует с использованием электронного бюллетеня на терминале для голосования. Голос избирателя будет учтен по месту регистрации, то есть на соответствующем избирательном участке в Ленинградской области, где данный избиратель включен в список избирателей. Подать такое заявление можно через сайт "Госуслуги". При подаче заявления Леноблизбирком рекомендует заранее выбрать участок для голосования.

Ранее Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов четырех человек: Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), Андрея Лебедева (ЛДПР) и Александра Перминова ("Справедливая Россия").

Выборы губернатора Ленинградской области состоятся в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября. Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей.