Постпред: РФ найдет другие механизмы по безопасности при продолжении конфронтации в ОБСЕ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия будет искать другие механизмы обеспечения своей безопасности, если конфронтация в ОБСЕ продолжится. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич в ходе дискуссии, посвященной 45-летию подписания Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе) на онлайн-площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если та конфронтация, которая заменила сотрудничество, будет продолжаться, то, конечно, России придется искать другие механизмы обеспечения собственной безопасности и взаимодействия с европейскими государствами", - сказал он.

Как отметил Лукашевич, Россия - это не только европейское государство, но и в значительной степени азиатское. "Не все зацикливается на Европе", - подчеркнул дипломат.

"Ситуация, которая сейчас развивается и работает в основном по правозащитным делам на пространстве бывшего СССР, - это, конечно, не то, под чем подписались все лидеры государств, в том числе Западной Европы и США. По сути, организацию направили работать только на постсоветское пространство", - указал он.

Лукашевич пояснил, что в рамках такой деятельности, в частности, происходит внебюджетное финансирование различных программ, которые "уходят из-под контроля организации". "Какую-то альтернативу придется создавать, но это будет не альтернатива ОБСЕ. Это будет ОБСЕ, но немножко в другом виде, адаптированная к современным вызовам", - добавил постпред.