Володин в 2019 году направил на благотворительность 45,6 млн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в 2019 году направил на благотворительность 45 млн 635 тыс. рублей, всего на эти цели Володин за пять лет перечислил более 220 млн рублей. Об этом сообщила в среду советник спикера Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале.

"Вячеслав Володин в 2019 году направил 45 млн 635 тысяч рублей на благотворительность. Подсчитала, и получается, что за последние пять лет Вячеслав Володин направил на благотворительность более 220 млн рублей", - сказала Кашеварова.

Она напомнила, что в прошлом году Володин оказал помощь подшефному лицею-интернату для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в сумме 27 млн рублей. "Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" пожертвовал 2 млн рублей и 3 млн рублей соответственно", - уточнила Кашеварова.

Еще 6,9 млн рублей спикер нижней палаты парламента направил на создание памятника летчице Марине Расковой в городе Энгельс Саратовской области, 4,15 млн рублей перечислил на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ, а 1 млн рублей направил на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ. Кроме того, отметила Кашеварова, за 2019 год Володин оказал адресную помощь в сумме 1 млн 489 тысяч рублей.

Советник спикера Госдумы по СМИ также напомнила, что в 2018 году Володин направил на благотворительность 38,85 млн рублей, в 2017 году - 25,5 млн рублей, в 2016 году - 31 млн рублей, а в 2014 и 2015 годах - по 40 млн рублей ежегодно.

"В 1999 году Вячеслав Володин принял участие в создании бизнес-структур. До 2007 года был их акционером. В 2007 году вышел из состава акционеров, продав акции. Сегодня большую часть дохода Вячеслава Володина составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году", - сказала Кашеварова.