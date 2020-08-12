Медведев заявил, что США пытаются использовать интернет как свою вотчину

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются использовать интернет исключительно для достижения своих целей, а так быть не должно, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в среду на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом.

"Вполне закономерно, что целый ряд стран, прежде всего это США, стремятся использовать интернет как свою вотчину, как инструмент для обеспечения исключительно своих целей", - сказал он, напомнив, что США контролируют систему доменных имен и IP-адресов.

"Если говорить прямо и просто, так быть не должно", - заявил Медведев.

Поведение США и ряда других стран в интернете лишает представителей бизнеса уверенности в защите их интересов, добавил он. "Такое поведение США и некоторых других их партнеров доказывает, что в таких условиях ни пользователи сети, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены, что их интересы будут надлежащим образом защищены", - сказал замглавы Совбеза РФ.

По его словам, Китай подвергается жесткому давлению в сфере интернета со стороны США.

США раньше обсуждали отключение РФ от SWIFT, нельзя исключать подобных решений и касательно интернета, отметил Медведев.

Предложенные Россией меры по обеспечению глобальной кибербезопасности пока не вызвали должного отклика в мире, добавил он. "Все наши призывы, предложения, которые неоднократно делались, пока не вызвали необходимого отклика на международной арене", - указал зампред Совбеза РФ.