{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев заявил, что США пытаются использовать интернет как свою вотчину

Поведение США в интернете лишает бизнес и другие страны уверенности в защите их интересов, указал замглавы Совбеза РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются использовать интернет исключительно для достижения своих целей, а так быть не должно, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в среду на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом.

"Вполне закономерно, что целый ряд стран, прежде всего это США, стремятся использовать интернет как свою вотчину, как инструмент для обеспечения исключительно своих целей", - сказал он, напомнив, что США контролируют систему доменных имен и IP-адресов.

"Если говорить прямо и просто, так быть не должно", - заявил Медведев.

Поведение США и ряда других стран в интернете лишает представителей бизнеса уверенности в защите их интересов, добавил он. "Такое поведение США и некоторых других их партнеров доказывает, что в таких условиях ни пользователи сети, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены, что их интересы будут надлежащим образом защищены", - сказал замглавы Совбеза РФ.

По его словам, Китай подвергается жесткому давлению в сфере интернета со стороны США.

США раньше обсуждали отключение РФ от SWIFT, нельзя исключать подобных решений и касательно интернета, отметил Медведев.

Предложенные Россией меры по обеспечению глобальной кибербезопасности пока не вызвали должного отклика в мире, добавил он. "Все наши призывы, предложения, которые неоднократно делались, пока не вызвали необходимого отклика на международной арене", - указал зампред Совбеза РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссия
Володин в 2019 году направил на благотворительность 45,6 млн рублей
За пять лет спикер Госдумы перечислил более 220 млн рублей
Читать полностью