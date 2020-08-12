Главы МИД России и Финляндии обсудили возможные сроки снятия ограничений на границе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в среду по телефону с финским коллегой Пеккой Хаависто ситуацию на российско-финляндской границе и возможные сроки снятия ограничений на ее пересечение, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учетом введенных ограничений на ее пересечение, обсудили возможные сроки их снятия", - указывается в документе.