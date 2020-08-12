Эксперты: новые партии используют сентябрьские выборы для подготовки к думской кампании

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новые партии будут использовать сентябрьские выборы, чтобы улучшить своих позиции для участия в думской кампании следующего года. Такое мнение высказали в среду участники круглого стола, который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований.

"Предстоящая думская кампания подталкивает новые партии к более активному участию в региональных выборах с целью попытаться получить представительство в региональных парламентах для облегчения выдвижения своих кандидатов на выборах в Госдуму (в 2021 году - прим. ТАСС)", - заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, для парламентских партий сентябрьские выборы - "это тестирование всех систем накануне большой федеральной кампании".

Мартынов отметил, что сентябрьские выборы в этом году будут более конкурентными, чем в предыдущие годы. "Общество после всей этой пандемической истории соскучилось по нормальной жизни, в том числе и нормальной политической жизни", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Мартынов отметил, что "несистемные товарищи остро критиковали систему муниципального фильтра, говорили о том, что невозможно собрать подписи [муниципальных депутатов] без административного ресурса". "Но все, кто хотел и всерьез этим занимался, все так или иначе собрали [подписи], так или иначе зарегистрировались. В том числе и новые партии, которые не имеют ни политического опыта, ни опыта организационной работы, но подошли к этому делу серьезно и привлекли соответствующих специалистов", - подчеркнул он.

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал освобождение партий, имеющих депутатов в региональных заксобраниях, от сбора подписей, "технологически важным аспектом и существенной помощью".

Он обратил внимание на такие новые политические силы, как партия "За правду", "Зеленая альтернатива", "Новые люди" и Партия прямой демократии. По мнению Чеснакова, наиболее активно ведет кампанию партия "За правду". Вместе с тем, по мнению эксперта, это политическая сила с лево-патриотической повесткой действует "на довольно насыщенном поле, где много конкурентов". Партия "Новые люди" использует тему обновления и рассчитывает на поддержку предпринимателей и молодежи, добавил он. Чеснаков отметил, что Партия прямой демократии делает упор на кампанию в социальных сетях, а "Зеленая альтернатива" - на экологические проблемы, в том числе в Коми и Челябинской области.

Выборы в сентябре

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования в РФ, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня состоятся в 83 субъектах федерации, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.