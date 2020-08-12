Кабулов намерен присутствовать на открытии межафганских переговоров в Дохе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что намерен присутствовать на открытии межафганских переговоров в Дохе.

"Когда дата будет определена, мы обязательно примем участие. Я лично собираюсь поехать и буду работать на полях как с обеими афганскими делегациями, так и с другими партнерами, которые оказывают содействие в продвижении афганского урегулирования", - сказал он ТАСС в среду.

По словам дипломата, пока афганское правительство не выполнит решение Лойи джирги (чрезвычайного собрания старейшин племен Афганистана - прим. ТАСС) об освобождении 400 талибов, дата начала переговоров не будет назначена. "Были предварительные прикидки о том, что это 13 августа, потом 16 августа, но пока вопрос с освобождением пленных не будет решен - между прочим, за талибами там тоже числится небольшой должок, - даты не будет", - указал он.

Ранее афганская телерадиовещательная компания Ар-ти-эй со ссылкой на источники сообщила, что переговоры о восстановлении мира в Афганистане между представителями правительства страны и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начнутся 16 августа. В воскресенье Лойя джирга приняла решение об освобождении 400 талибов. До сих пор афганские власти отказывались выпускать из тюрем эту группу экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и движением "Талибан". Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.