Путин поговорил по телефону с Макроном

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Тема нынешней ситуации в Белоруссии затрагивалась в среду в телефонном разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута и текущая ситуация в Белоруссии", - говорится в пресс-релизе по итогам беседы лидеров.

Борьба с коронавирусом

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон также обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

"Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания", - говорится в сообщении по итогам беседы двух лидеров.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Помощь жителям Ливана

Президенты обсудили ситуацию в Ливане после взрыва, произошедшего в пору Бейрута.

"Подробно рассмотрена обстановка в Ливанской Республике с акцентом на предпринимаемые Россией и Францией меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению после взрыва в порту Бейрута 4 августа", - говорится в сообщении. Макрон также поделился впечатлениями о своем недавнем визите в Ливан, а также об итогах организованной Францией 9 августа видеоконференции по мобилизации международной помощи этой стране.

"В ходе обмена мнениями о развитии внутриполитической ситуации в Ливане с российской стороны подтверждена позиция в поддержку национального единства и суверенитета республики, - говорится в сообщении. - Акцентирована необходимость решения всех имеющихся спорных вопросов самими ливанцами на основе конструктивного диалога, без внешнего вмешательства".

Нападение в Нигере

Путин также передал соболезнования в связи с гибелью граждан Франции на юго-западе Нигера. "Владимир Путин передал искренние соболезнования в связи с гибелью французских граждан на юго-западе Нигера", - говорится в сообщении.

Шесть французов и двое граждан Нигера погибли в воскресенье при нападении в заповеднике Куре. Среди погибших - члены французской неправительственной организации ACTED, которая существует с 1993 года, а с 2010-го оказывает гуманитарную помощь "внутренне перемещенным лицам и уязвимым группам населения в Нигере".

Район Тиллабери, где произошло нападение, расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо, с 2017 года там действует режим чрезвычайного положения. В этой части Африки действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (запрещено в РФ).

Расследованием обстоятельств гибели французских граждан занимается антитеррористическая прокуратура Франции.

Ситуация на Украине

Путин и Макрон условились продолжить совместную работу по урегулированию ситуации на Украине в рамках "нормандского формата". Российский лидер подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам минских соглашений.

Как говорится в сообщении, стороны обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта и дали позитивную оценку подписанным 22 июля контактной группой мерам по усилению режима прекращения огня в Донбассе.

"Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", - подчеркивается в сообщении Кремля.