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Российские дипломаты 13 августа посетят задержанных в Белоруссии россиян

Посол России в республике Дмитрий Мезенцев отметил, что Москва и Минск решат все возникшие вопросы по ситуации с задержанными россиянами
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев Валерий Шарифулин/ТАСС
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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты в четверг посетят 33 задержанных ранее в Белоруссии граждан РФ. Об этом сообщил ТАСС в среду посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

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"Консулы посольства РФ завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Мы последовательно осуществляем взаимодействие со следственным комитетом и МВД республики, результатом которого является гарантированный консульский доступ дипломатов", - сказал посол.

Как сообщил Мезенцев, Россия и Белоруссия решат все возникшие вопросы по ситуации с задержанными ранее 33 россиянами в Белоруссии.

"Важно отметить, что взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры со своими белорусскими партнерами позволяет глубоко и всесторонне разобраться в создавшейся ситуации, - сказал посол. - Убеждены в том, что результаты такой совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда наших граждан на территорию республики".

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БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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