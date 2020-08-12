Российские дипломаты 13 августа посетят задержанных в Белоруссии россиян

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты в четверг посетят 33 задержанных ранее в Белоруссии граждан РФ. Об этом сообщил ТАСС в среду посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

"Консулы посольства РФ завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Мы последовательно осуществляем взаимодействие со следственным комитетом и МВД республики, результатом которого является гарантированный консульский доступ дипломатов", - сказал посол.

Как сообщил Мезенцев, Россия и Белоруссия решат все возникшие вопросы по ситуации с задержанными ранее 33 россиянами в Белоруссии.

"Важно отметить, что взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры со своими белорусскими партнерами позволяет глубоко и всесторонне разобраться в создавшейся ситуации, - сказал посол. - Убеждены в том, что результаты такой совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда наших граждан на территорию республики".