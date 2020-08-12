Путин поговорил по телефону с Алиевым

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, обсудив, в частности, региональную тематику; беседа состоялась по инициативе азербайджанской стороны, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле с.г. обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности", - отмечено в сообщении.

В ходе разговора азербайджанский лидер также поздравил главу РФ с регистрацией вакцины от коронавирусной инфекции.

"Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении по итогам беседы лидеров России и Азербайджана, состоявшейся по инициативе азербайджанской стороны.