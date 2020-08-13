Мишустин начнет свою поездку в ДФО с Чукотки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает свою поездку по отдельным регионам Дальнего Востока, в четверг он прибудет в Анадырь. Как сообщала ранее пресс-служба правительства, здесь Мишустин посетит несколько социальных и производственных объектов, пообщается с их сотрудниками и проведет встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.

В целом "дальневосточное турне" главы правительства рассчитано почти на неделю, до 18 августа. После Чукотки он планирует также посетить Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

Следующий пункт этого маршрута - Петропавловск-Камчатский, где председатель правительства посетит социальные и производственные объекты, встретится с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, проведет встречу с общественностью. Кроме того, в планах Мишустина на Камчатке - провести совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока. В Магадане Мишустин осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с работниками, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В завершение своей поездки глава кабмина проведет в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Кроме того, как сообщали ранее в кабмине, на этом совещании также обсудят вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. Помимо этого, Мишустин проведет в Благовещенске встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.

Посещение Хабаровского края в программе поездки премьера на данный момент не значится. Однако врио главы региона Михаил Дегтярев примет участие в мероприятиях Мишустина. В частности, он включен в состав правкомиссии по развитию Дальнего Востока, заседание которой состоится в Благовещенске.

Также в мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, глава Минвостока Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководители профильных ведомств, все действующие губернаторы и врио глав субъектов ДФО. В среду вечером стало известно, что вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, который должен был участвовать в поездке, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. В связи с этим он соблюдает самоизоляцию и прошел повторное тестирование. Если и его результаты также окажутся положительными, Трутнев будет участвовать в мероприятиях в онлайн-формате.