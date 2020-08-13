В графике Путина нет встречи с Лукашенко

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко не значится в графике президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

от президентских выборов к протестам

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

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"Такой встречи в графике нет", - сообщили в пресс-службе.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,90%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов. Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

В Минске и некоторых других городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции.