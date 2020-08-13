Доход несовершеннолетней дочери вдвое превысил заработок рязанского губернатора в 2019 год

ТАСС, 13 августа. Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 году задекларировала доход в 10 млн рублей, что более чем в два раза превышает заработок отца, который составил около 4,3 млн рублей. Это следует из данных сведений о доходах, опубликованных на сайте правительства Рязанской области в четверг.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году Николай Любимов заработал более 4,3 млн рублей, при этом в 2018 году его доходы превысили 15 млн рублей. Супруга главы региона задекларировала свыше 1,8 млн рублей, что более чем вдвое превышает ее заработок в 2018 году в 840 тыс. рублей. Самый крупный доход, 10 млн рублей, задекларировала младшая дочь губернатора. При этом в прошлом году ребенок главы региона отчитался о доходе в 8 млн рублей.

В 2019 году семья главы региона, как и прежде, пользовалась квартирой площадью 205,1 кв. метра, супруга владела квартирой площадью 92 кв. метра, долей в квартире площадью 70,6 кв. метра и задекларировала легковой автомобиль Audi Q7.

Старшая дочь губернатора в 2019 году достигла совершеннолетия, сведения о ней больше не указываются в декларации. При этом объекты недвижимости, три квартиры, нежилое помещение и гараж, записанные на детей и указанные в декларации за 2018 год, в отчете за 2019 год не значатся. При этом в пользовании несовершеннолетней дочери губернатора появилась квартира площадью 127,7 кв. метра, машиноместо площадью 16,7 кв. метра и нежилое помещение-кладовая площадью 2,2 кв. м, которые, как указано на сайте, приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год.