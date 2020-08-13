Мишустин прибыл на Камчатку, где проведет совещание по вопросам энергетики в ДФО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Петропавловск-Камчатский, где 14 августа планирует провести совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока. Сюда он прилетел из Анадыря, где в четверг посетил тепличный комплекс и окружную больницу, а также провел совещание о ходе строительства Баимского горно-обогатительного комбината.

На Камчатке Мишустин также планирует осмотреть социальные и производственные объекты, встретиться с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, провести встречу с общественностью.

"Дальневосточное турне" Мишустина затем продолжится в Магадане. Там премьер осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с работниками, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В завершение своей поездки глава кабмина проведет в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Кроме того, как сообщали ранее в кабмине, на этом совещании также будут обсуждаться вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

Помимо этого Мишустин проведет в этом городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.

Рабочая поездка премьера по отдельным регионам Дальнего Востока продлится до 18 августа.