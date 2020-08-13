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Аксенов уволил руководителя "Крымавтодора" после посещения строек

Начальник Службы автодорог Республики Крым получил выговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение уволить директора "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко после выявления недочетов при реализации проектов по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя и региональных инвестпрограмм.

Ранее Аксенов обнаружил недочеты в документации, отсутствие плана работ или самого подрядчика на 90% проверенных симферопольских строек. Также он высказывал недовольство ходом ремонта дорог. Чиновникам, ответственным за строительные объекты, он вновь пригрозил увольнением.

"Руководителя "Крымавтодора" - это товарищ Кривенко (директор предприятия "Крымавтодор" Дмитрий Кривенко - прим. ТАСС) - уволить. Выговоры объявить товарищу Нефедову (начальник Службы автодорог Республики Крым Александр Нефедов - прим. ТАСС) и товарищу Суханову - это служба автомобильных дорог Крыма, за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах", - заявил Аксенов в четверг на совещании по итогам посещения объектов в Симферополе и Симферопольском районе.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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