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В Совфеде назвали циничным призыв ввести санкции против России за события в Белоруссии

Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров затруднился спрогнозировать, прислушается ли Европарламент к предложению депутата из Польши
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Предложение депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России в связи с событиями в Белоруссии, где продолжаются акции протеста после президентских выборов, поражает наглостью и цинизмом, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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"Откровенно говоря, это заявление возмущает своей наглостью и цинизмом. Если бы российский представитель сделал подобное заявление, то вся Европа бы нас заклеймила тем, что мы вмешиваемся во внутренние дела суверенного государства, а поляки считают, что это нормально - вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и обвинять еще при этом Россию", - сказал Джабаров ТАСС. "Прежде чем говорить о санкциях, неплохо бы ввести санкции против Польши, которая вмешивается во внутренние дела Белоруссии", - подчеркнул сенатор.

Джабаров затруднился спрогнозировать, прислушается ли Европарламент к предложению депутата из Польши. "Европейский парламент иногда делает совершенно парадоксальные вещи, трудно сказать, из чего они исходят", - добавил сенатор.

Польский депутат заявил в среду в эфире программы Польского радио "Сигналы дня", что "Евросоюз мог сделать, и Польша могла бы предложить - это принять санкции не против Белоруссии, а против России".

Теги
БелоруссияРоссияПольшаДжабаров, Владимир МихайловичПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020Протесты в Белоруссии после выборов президента
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