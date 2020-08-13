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Молния

Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Белоруссии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - подчеркнула дипломат.

Обстановка нормализуется

Москва рассчитывает, что обстановка в Белоруссии в скором времени вернется в спокойное русло, заявила Захарова.

"Призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", - подчеркнула дипломат.

Большинство журналистов отпустили

Многие из российских журналистов, задержанных в Белоруссии за последние дни, уже отпущены, заявила Захарова.

По ее словам, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев находится в тесном контакте с компетентными органами Белоруссии. "На данный момент большинство задержанных российских журналистов уже отпущено", - сказала Захарова.

Попытки внести разлад в отношения между РФ и Белоруссией обречены на провал, полагает Захарова.

Россия ожидает, что в ситуации с задержанием перед выборами в Белоруссии россиян удастся разобраться в скором времени.

Попытки найти "русский след" в организации беспорядков в Белоруссии безосновательны.

Теги
БелоруссияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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