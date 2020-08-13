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Захарова назвала политическую обстановку в Ливане сугубо внутренним делом страны

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия традиционно выступает в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности государства

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия рассматривает текущие политические события в Ливане исключительно как внутреннее дело страны и призывает к достижению национального консенсуса без внешнего вмешательства. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отставку правительства республики.

"Рассматриваем текущую политическую обстановку и политические события как сугубо внутреннее дело Ливана. Традиционно выступаем в поддержку его суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - сказала она.

Захарова отметила, что Москва призывает к решению всех острых вопросов ливанской внутриполитической повестки в правовом поле, через диалог и с выходом на широкий общенациональный консенсус без внешнего вмешательства.

РФ обеспокоена попытками некоторых сил политизировать оказание гуманитарной помощи Ливану.

 

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ЛиванРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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