Захарова: США стремятся создать напряженность у границ РФ, размещая военных в Румынии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Планы США перевести свои военные подразделения из Германии в Румынию вписываются в курс НАТО по созданию "дуги напряженности" у западных границ России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это свидетельствует о намерении США и их союзников по НАТО продолжать придерживаться курса на формирование некоей дуги напряженности по линии соприкосновения с Россией в ущерб интересам европейской безопасности. Понятно, что такие провокационные поползновения не останутся без должного ответа со стороны России, этот факт должны учитывать и в столицах тех восточноевропейских стран, которые днем и ночью думают, что бы такое еще придумать на направлении русофобии, зазывая американских солдат. Мы советуем им просто тщательно взвесить все риски и серьезно подумать о последствиях", - подчеркнула дипломат.