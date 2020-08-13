В МИД РФ надеются, что КНДР и Республика Корея продолжат путь к общему процветанию

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия выражает надежду на то, что КНДР и Республика Корея продолжат путь к совместному процветанию и благополучию. Об этом в четверг заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В преддверии памятной даты мы выражаем надежду на то, что Юг и Север Кореи, преодолев взаимное отчуждение, продолжат путь к совместному процветанию и благополучию", - сказала она, напомнив о 75-летней годовщине освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

Захарова отметила, что этот общий праздник корейского народа имеет непосредственное отношение к России. "В августе 1945 года в ходе операции по освобождению Корейского полуострова советские войска, сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами, понесли значительные потери. Наш народ свято хранит память о ратном подвиге героев", - подчеркнула дипломат.

"Мы призываем все государства, вовлеченные в процесс корейского урегулирования, сплотить усилия в интересах установления прочного мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - заключила официальный представитель МИД РФ.