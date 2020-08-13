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Дело в отношении Сергея Фургала

Власти Москвы отказали ЛДПР в проведении акции в поддержку Фургала

Она состоится в другом формате, сообщили в пресс-службе партии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. ЛДПР получила отказ в проведении митинга на Пушкинской площади в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с санитарными ограничениями, акция состоится в другом формате. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе партии.

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"Мы хотели провести митинг на Пушкинской площади 22 августа. Нам отказали из-за продолжающихся санитарно-эпидемиологических требований", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим либерал-демократы планируют "провести 22 августа встречу активистов с выступлением депутатов и лидера партии [Владимира Жириновского] рядом с Институтом мировых цивилизаций на закрытой территории". "Но постараемся подключить максимум участников удаленно, через соцсети и прямую трансляцию", - добавили в пресс-службе.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияФургал, Сергей ИвановичЛДПРДело в отношении Сергея Фургала
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