Мишустин на Камчатке обсудит газификацию Дальнего Востока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует провести в пятницу в Петропавловске-Камчатском совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока. Он прибыл сюда из Анадыря, где в четверг посетил тепличный комплекс и окружную больницу, а также провел совещание о ходе строительства Баимского горно-обогатительного комбината.

На Камчатке Мишустин также планирует осмотреть несколько отделений краевой больницы и ознакомиться с работой рыболовецкого колхоза.

На 15 августа у главы правительства запланированы беседа с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым и встреча с представителями общественности региона. Кроме того, предполагается, что в рамках этой поездки премьера на Дальний Восток его заместитель Дмитрий Чернышенко проведет в субботу совещание о развитии экотуризма.

"Дальневосточное турне" Мишустина позднее продолжится в Магадане. Там премьер осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с работниками, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В завершение своей поездки глава кабмина проведет в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа. Кроме того, как сообщали ранее в кабмине, на этом совещании также будут обсуждаться вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

Помимо этого Мишустин проведет в этом городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия. Рабочая поездка премьера по отдельным регионам Дальнего Востока продлится до 18 августа .