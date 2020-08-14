Член партии "Гражданская платформа" снял свою кандидатуру с выборов губернатора Приангарья

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Представитель "Гражданской платформы" Григорий Вакуленко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном отделении партии.

"Информация [о снятии кандидатуры] соответствует действительности", - сказали в региональном отделении "Гражданской платформы"

Накануне свою кандидатуру с выборов снял член партии "Родина" Максим Евдокимов.

Кроме Вакуленко и Евдокимова документы для регистрации в облизбирком подавали: депутат Госдумы Михаил Щапов, Геннадий Щадов от Коммунистической партии социальной справедливости, Лариса Егорова от "Справедливой России", Андрей Духоников от ЛДПР. Они представили листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав. Двое самовыдвиженцев - врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Бодайбо Евгений Юмашев, сдали в избирком для регистрации подписи избирателей, муниципальных депутатов и глав.

Всего в избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона подавали 17 человек. Позднее двое самовыдвиженцев отказались от участия в выборах, семеро претендентов не сдали документы для регистрации.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России. Выборы губернатора Иркутской области будут проходить в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. ЦИК России 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.