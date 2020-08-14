Посольство России в Сеуле напомнило о роли СССР в освобождении Корейского полуострова

ТАСС, 14 августа. Посольство России в Сеуле напомнило о решающем вкладе Советского Союза в разгром Японии во время Второй мировой войны и освобождение Корейского полуострова. Как указывается в пятницу на странице дипмиссии в Facebook, 15 августа в Республике Корея и КНДР празднуется День освобождения.

"Решительные действия руководства Советского Союза и его вооруженных сил привели к освобождению Корейского полуострова и значительной части территории Китая от японской оккупации и способствовали скорейшему завершению Второй мировой войны", - говорится в сообщении дипломатического учреждения.

Дипломаты добавляют, что "совместное празднование Дня освобождения может дать новый импульс развитию двусторонних отношений".

Посольство также указывает, что именно разгром Квантунской армии и освобождение Маньчжурии с ее огромной промышленной базой, а не ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, определили решение Токио о капитуляции.

"Военно-политическое руководство Японии объявило о капитуляции 14 августа - в день завершения основной фазы советской операции в Маньчжурии", - подчеркнуло посольство, напомнив, что американские войска высадились на Корейский полуостров лишь 8 сентября 1945 года, т. е. после подписания Японией акта о капитуляции.

9 августа 1945 года Советский Союз, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях, присоединился к войне против Японии и начал наступление на территории Маньчжоу-Го. В результате Маньчжурской стратегической наступательной операции японская Квантунская армия была рассечена на несколько частей и окружена. 16 августа 1945 года ее командующий генерал Ямада Отодзо приказал своим подчиненным сдаться в плен, основанием для этого послужил указ императора Хирохито, который двумя днями ранее объявил о капитуляции Японии. Операция завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, окончившей Вторую мировую войну.

День освобождения Кореи - один из важнейших праздников в Республике Корея. 15 августа 1945 года корейцы считают днем окончания японского колониального периода. В этот день император Японии Хирохито выступил по национальному радио с обращением к подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать боевые действия и вынуждена принять условия Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции.